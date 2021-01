Bologna, Mihajlovic: "Siamo i più ammoniti d'Europa, ma non abbiamo gente come Couto o Stam..."

Un pareggio amaro quello ottenuto ieri dal Bologna, recuperato nei minuti conclusivi dall'Udinese grazie a un gol di Arslan. 2-2 il risultato finale, con la squadra di Mihajlovic in dieci uomini dal 47' per l'espulsione di Svanberg. Il tecnico serbo, nella conferenza post partita, ha avuto da ridire proprio sull'arbitraggio: "Fa venire il latte alle ginocchia" - l'accusa dell'allenatore - "siamo la squadra più ammonita d’Europa ma non abbiamo Montero, Couto, Stam o Mihajlovic in campo. Abbiamo tanti ragazzini. Non voglio cercare scuse, ma intanto noi continuiamo ad essere la squadra più ammonita d'Europa: ci deve essere un limite, non è giusto".

Di Livio: “La Lazio ha sbagliato a prendere Muriqi. E su Caicedo...”

Lazio - Fiorentina, le pagelle dei quotidiani: Luis Alberto sontuoso, certezza Immobile

TORNA ALLA HOME PAGE