Bologna, Mihajlovic videochiama la squadra: ecco cosa si sono detti

Mihjlovic non potrà seguire i suoi ragazzi in panchina nel Monday Night contro il Milan a San Siro. L'ex Lazio sta combattendo ancora con la malattia che si era manifestata nel 2019 e si pensava fosse stata sconfitta. L'allenatore è ricoverato al Sant'Orsola di Bologna, ma non fa mancare l'appoggio ai suoi giocatori. Oggi c'è stata una video call in sala riunioni con la squadra: Sinisa ha spiegato la situazione a chi era fuori per gli impegni con la Nazionale cercando di rassicurarli. I suoi si sono dimostrati sereni, promettendogli di impegnarsi in campo nonostante la sua assenza.