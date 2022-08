Bologna, si avvicina la Lazio: il report da Casteldebole

TUTTOmercatoWEB.com

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sta ultimando la preparazione in vista della sfida contro la Lazio, in programma domenica alle 18:30 all’Olimpico. C’è attesa tra le squadre che vogliono arrivare al massimo della forma e soprattutto senza defezioni. Per quanto riguarda i felsinei, questa mattina tutti hanno preso parte alla seduta d'allenamento che è stata incentrata sull’aspetto tattico con annesse prove dei calci piazzati. Domani, alla vigilia del match, è fissata la rifinitura prima della partenza in direzione della Capitale.

