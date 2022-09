Bologna, Skorupski: "Ora che c'è un nuovo allenatore posso dirlo, quando Mihalovic non c'era..."

TUTTOmercatoWEB.com

Acque agitate in questo inizio di stagione per il Bologna. La partenza non certo idilliaca e l'esonero di Mihajlovic hanno influenzato la squadra. Ad affermarlo è Lukasz Skorupski che sulle pagine de la Gazzetta dello Sport ha così affermato: "Ora che abbiamo un nuovo tecnico posso dire che gli alti e bassi creatisi nei giorni in cui Mihajlovic non c'era, ci hanno influenzato. Nessuno l'ha mai detto, ma stare senza allenatore a lungo non è sempre facile. Pesa".