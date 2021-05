Bomber vs King, un calciotto contro la violenza sulle donne: in campo quattro ex Lazio - FOTO

Giovedì 20 maggio, allo Stadio dei Marmi di Roma, va in scena il match "Bomber contro King Gillette". Sarà una partita di calciotto per sostenere la causa contro la violenza sulle donne. Il progetto è sostenuto da Doppia Difesa, associazione con a capo Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno. La partita, che si svolgerà a porte chiuse, andrà in onda in prima serata su Italia 1 e vedrà protagonisti tanti ex calciatori. Il match, otto contro otto, sarà tra 'sbarbati' e 'barbuti', sarà raccontata da Pierluigi Pardo e avrà come ospiti Michelle Hunziker e Luca Argentero. Presenti ben quattro ex giocatori della Lazio: Fiore, Vieri, Corradi e Matri. Di seguito le sue formazioni.

Bomber: Chimenti, Javier Zanetti, Materazzi, Montolivo, Cambiasso, Ventola, Vieri, Matri, Corradi, Galante, Di Biagio.

King Gillette: Frey, Balzaretti, Barzagli, Adani, Candela, Marchisio, De Rossi, Toni, Totti, Zambrotta, Fiore.