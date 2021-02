Boninsegna: "Con l'Inter gara difficile, ma la Lazio è in grande spolvero"

La Lazio vola sulle ali dell'entusiasmo, la prossima avversaria sarà l'Inter. Ai microfoni di Radiosei ha parlato Boninsegna: "Inter-Lazio sarà una partita difficile per entrambe. La Lazio sta recuperando, alla squadra di Conte è rimasto solo il campionato. Per l'Inter sarà determinate, se dovesse andare male anche in campionato sarebbe un problema. La Lazio è in grande spolvero, soprattutto grazie ai gol di Immobile. E' in una grande momento di forma, come tocca il pallone segna. Non c'è solo lui, ovviamente, altrimenti la squadra di Inzaghi non si giocherebbero posizioni di classifica così alte. L'Inter oggi è una squadra che vive su Lukaku. Non è al meglio, ma con Lautaro si completano, sono una delle migliori coppie. Se all'Inter manca qualcosa è a centrocampo, un vero regista, quello che invece ha la Lazio. Penso a giocatori come Suarez e Frustalupi".