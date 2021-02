Bonolis: “Inter - Lazio sarà una bella sfida. Per lo Scudetto ci sono anche i biancocelesti”

Cresce l'attesa intorno al big match tra Inter e Lazio. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Paolo Bonolis: "Inter-Lazio? Mi aspetto una bella partita, se poi Milan e Juventus non dovessero vicnere sarebbe meglio. Ci sono delle cose che non mi piacciono di questa Inter. A concorrere per lo scudetto ci sono 4-5 squadre, tra le quali anche la Lazio. Ora ci saranno anche le coppe europee che faranno un po' di setaccio sulle scelte degli allenatori e magari l'Inter potrà beneficiarne visto che non ha più impegni internazionali".