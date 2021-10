Borja Valero bacchetta la Lazio: “Se vuoi stare nella parte alta della classifica…”

Nel post partita di Dazn dopo Inter-Juventus, posticipo della nona giornata di campionato terminato 1-1, Borja Valero ha fatto il punfo sul turno di Serie A appena concluso. Questa la lettura dell'ex centrocampista della Fiorentina sulla sconfitta della Lazio a Verona: "Quando sei abituato a una difesa a tre messa in mostra per tanti anni da Inzaghi, la nuova linea di Sarri deve essere perfetta per rendere al meglio. Nel giocate in quattro difensori stanno trovando difficoltà e stanno prendendo tantissimo gol. Questa non è una cosa buona se vuoi stare nella parte alta della classifica".