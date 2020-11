Borussia Dormund - Lazio, i pericoli principali si chiamano Haaland e Reyna

La Lazio ha la necessità di rialzare la testa dopo la batosta subita con l'Udinese in casa, quale occasione migliore del big match di Champions League contro il Borussia Dortmund. I biancocelesti mercoledì sera si giocano l'unica possibilità di arrivare primi nel girone e mettere in cassaforte il passaggio agli ottavi di finale. Affinchè ciò avvenga bisogna studiare con attenzione gli avversari e i maggiori pericoli rispondono ai nomi di Erling Haaland e Giovanni Reyna.

GIOVANI PRODIGI - I due calciatori, molto giovani ma già esperti, sono i fiori all'occhiello della formazione giallonera: lo statunitense si sta rivelando molto bravo negli assist essendo il secondo in Bundesliga (sabato ha realizzato il suo quinti passaggio vincente, davanti a lui Kamada del Francoforte con 6 assist, ndr), mentre il vichingo danese è un vero asso sotto porta. Haaland ha realizzato 17 gol in sole 14 gare (tra questi, quello segnato all'Olimpico contro la Lazio): un assoluto prodigio. Entrambi gli assi del Dortmund, attraverso le prestazioni esaltanti, hanno incrementato il loro valore di mercato, come sottolinea lo studio del CIES: l'attaccante in un mese ha avuto un incremento di +35.3 milioni di euro (da €120.3mln a €155.6mln), mentre il centrocampista gli è subito sotto con +34.4 milioni di euro (il suo valore a ottobre era di €11,7mln, mentre ora vale €46.1mln, ndr). La difesa laziale dovrà essere particolarmente attenta affinchè i due non si esprimano al meglio.