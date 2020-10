Borussia Dortmund, in Bundesliga torna il sorriso: larga vittoria con lo Schalke 04

Dopo la batosta ricevuta contro la Lazio in Champions League, il Borussia Dortmund è chiamato all'impegno in Bundesliga contro lo Schalke 04, che è ancora fermo ad un solo punto in classifica. I gialloneri che invece sono già tra le prime tre si presentano al confronto con la voglia di mettersi alle spalle la disfatta di martedì e ci riescono bene, con un 3-0 che matura nel corso del secondo tempo: in gol Akanji, Haaland e Hummels. Ora la testa di nuovo alla Champions League, arriva lo Zenit per la seconda giornata del girone.