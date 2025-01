Braga - Lazio, le probabili formazioni: Baroni fa i conti con le assenze

L'ultima gara di Europa League per chiudere la prima fase. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la Lazio vola in Portogallo per sfidare il Braga. Come successo contro la Real Sociedad, Baroni deve fare a meno di ben dieci giocatori: Rovella e Zaccagni, squalificati, Vecino, Patric, Nuno Tavares e Lazzari, infortunati, e Hysaj, Basic, Castrovilli e Ibrahimovic, fuori lista UEFA. Davanti a Mandas tra i pali, quindi, si rivedono Marusic e Pellegrini sulle fasce; al centro Romagnoli e Gila si giocano il posto di fianco a Gigot. Obbligati in mediana, invece, Guendouzi e Dele-Bashiru. Sulla trequarti Isaksen può riposare, così come Castellanos. Spazio quindi a Tchaouna, Dia e Pedro dietro Noslin come centravanti. In panchina c'è la possibilità di vedere qualche giocatore della Primavera aggregato.

BRAGA (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani. All.: Carvalhal.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gila, Isaksen, Castellanos. All.: Baroni.