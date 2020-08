Briatore: "Covid? Ricoverato per prostatite". L'ospedale: "Tampone positivo"

Strana vicenda quella di Flavio Briatore, ricoverato per Covid-19 nella giornata di ieri. Eppure, l'imprenditore ha affermato di essere in ospedale per un'altro problema. Questo quanto dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Non è ricoverato per Covid-19? Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. Sintomi? Un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto".

In una nota, l'Ospedale San Raffaele di Milano ha invece confermato l'esito positivo del tampone: "L’IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che il signor Flavio Briatore si è rivolto all’Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2. Il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati".