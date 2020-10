Bruges, i rivali della Lazio asfaltano l'Anderlecht nel campionato belga

Mina vagante nel girone F della Champions League, certezza indiscussa nel campionato belga. Il Bruges vince anche oggi, per 3-0, nella sfida casalinga contro l'Anderlecht e si conferma squadra insidiosa e difficile da battere. Diatta porta in vantaggio i suoi, infilando il portiere al termine di un'azione avvolgente. Poi nella ripresa Vanaken raddoppia su rigore, e Vormer chiude i conti con uno splendido gol su calcio di punizione. Sesta vittoria in campionato su otto partite per il Bruges, avversario della Lazio in Champions, che in patria occupa attualmente il secondo posto in classifica. I belgi, che sulla carta rappresentano la forza minore del girone biancoceleste, non dovranno assolutamente essere sottovalutati. I numeri parlano chiaro: in Jupiler League il Bruges ha realizzato 21 gol in 8 partite, subendone solo 5.

Lazio, Tare: "La sosta sarà utile per l'inserimento dei nuovi giocatori"

Calciomercato Lazio, Durmisi trova squadra: è fatta con il Cadice

TORNA ALLA HOME PAGE