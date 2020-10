Lazio, Tare: "La sosta sarà utile per l'inserimento dei nuovi giocatori"

Prima del fischio d'inizio tra Lazio e Inter è intervenuto ai microfoni di Dazn il ds biancoceleste Igli Tare: "In questo momento ci aiutano tanto i risultati, che danno la consapevolezza di essere forti e competitivi come l'anno scorso. Allo stesso momento la sosta è molto utile per l'inserimento dei giocatori nuovi che sono arrivati con un po' di ritardo".

Lazio - Inter, formazioni ufficiali: Radu e Correa dall'inizio

Lazio - Inter, Lazzari: "Serviranno intensità e qualità. Con l'Atalanta risultato bugiardo"

Torna alla home page