Calciomercato Lazio, Durmisi trova squadra: è fatta con il Cadice

Riza Durmisi lascia la Lazio e va al Cadice. L'accordo è stato trovato nelle ultime ore e l'esterno danese si trasferirà in Liga con la formula del prestito secco. Niente diritto di riscatto quindi, non c'è stato modo d'inserirlo, il club iberico ha preferito procedere in questo modo, con la promessa di parlare di un un acquisto a fine stagione se le cose dovessero andare bene. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, la trattativa è di fatto chiusa e Durmisi nelle prossime ore farà le visite mediche con il Cadice.