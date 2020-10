Bruges - Lazio, Costacurta: "Peccato per il grave errore commesso da Patric"

Un ottimo punto quello portato a casa dalla Lazio di Simone Inzaghi che ha anche qualche rammarico come l'errore commesso da Patric che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore per il Bruges e al pareggio dei belgi. Proprio sulla prestazione dello spagnolo è intervenuto l'ex calciatore Alessandro Costacurta ai microfoni di Sky Sport: "Sono stato difensore anche io e capsico che si possa trattenere l'avversario in area ma non per tutti quei secondi, secondo me è un errore grave. Peccato perché la Lazio è stata bravissima".

Lazio, cuore e carattere contro l'emergenza: a Bruges è 1-1

