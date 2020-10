Bruges - Lazio, il programma dei belgi prima del match di Champions

Dopo la vittoria contro il Bologna, si è aperta per la Lazio la settimana della seconda uscita in Champions League. Mercoledì i biancocelesti saranno ospiti del Bruges, le due squadre si sfideranno per la testa del girone F visti i 3 punti già conquistati da entrambe le compagini. I belgi, come riportato sul sito ufficiale dei capitolini, domani scenderanno in campo per l'allenamento di rifinitura alle 10:40, mentre alle 14:00 il tecnico Philippe Clement ed un tesserato interverranno in conferenza stampa. Questo il programma della vigilia per gli avversari di Immobile e compagni.

FORMELLO - Lazio, Milinkovic e Marusic in gruppo. Escalante e Leiva ai box

Lazio, Piscedda: "Avere una rosa ristretta penalizza. Ma se stanno bene i migliori..."

TORNA ALLA HOME PAGE