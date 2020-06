Budoni: "Lazio avvantaggiata per lo Scudetto, ha il miglior gioco"

La Lazio non ha intenzione di arrendersi; alla ripresa sarà lotta serrata per lo Scudetto. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Budoni: "La ripresa sarà ovviamente un'incognita, anche se la Bundesliga potrebbe aver suggerito qualche idea agli allenatori di Serie A. Giocare a porte chiuse, almeno all'inizio, non sarà facile: servirà quindi il massimo lavoro da parte dello staff, non si era mai stati fermi per tre mesi. Bisognerà gestire le energie da giugno al 2 agosto, giocando ogni tre giorni in piena estate ed in orari particolari che complicano la parte logistica. La Lazio parte avvantaggiata perché ha alternative importanti e soprattutto ha le idee chiare su come giocare e muoversi. Tutte le squadre partono sullo stesso piano, i giocatori dovranno essere bravi soprattutto a livello mentale. I biancocelesti avranno tre giorni, o giù di lì, per recuperare le proprie energie, sarà impensabile andare sempre al massimo”.