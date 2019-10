Budoni: "Se la Lazio fa l'Atalanta, vince! Ora serve continuità"

Sabato sarà Lazio - Atalanta, un test importante per i biancocelesti. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto Budoni per parlare della prossima sfida: "L’Atalanta è un esame importante, una gara sicuramente spettacolare come sempre. Negli ultimi due anni la Dea sta facendo bene, sta acquisendo anche una mentalità europea. La Lazio deve affrontare questo test per trovare la retta via e raggiungere il quarto posto. Serve continuità di risultati e di gioco, eliminare i passaggi a vuoto che hanno fatto perdere troppi punti".

FAVORITA - "Se la Lazio fa l’Atalanta la porta a casa. Nel senso, la qualità c’è. Bisogna essere più cattivi, giocare in modo più semplice. L’Atalanta ha dimostrato di essere più avanti a livello mentale, i biancocelesti devono scendere in campo proprio in questo modo. È questo che manca alla Lazio per affrontare le tre competizioni".

CAMPIONATO - "Guardando gli ultimi risultati, parecchie squadre stanno giocando in modo più prudente. Tutte le compagini, anche se partite in modo sbarazzino, hanno cambiato strada e stanno prendendo pochi gol. La Lazio, che è sempre stata propositiva, trova alcune difficolta proprio per questo motivo".

