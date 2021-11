Buffon ricorda Sarri alla Juve: "Rapporto difficile dall'inizio, ha avuto degli attriti"

Si è parlato tanto del rapporto tra Maurizio Sarri e la Juventus, squadra dalla quale è stato esonerato dopo aver vinto lo scudetto. L'attuale tecnico della Lazio ha dovuto snaturarsi per sposare la filosofia bianconera e questo ha fatto sì che il matrimonio non durasse a lungo. Lo ha confermato anche Buffon che in un'intervista a Tiki Taka ha rivelato i problemi che l'allenatore ha avuto con la squadra: "Il mister ha avuto tante difficoltà. È un rapporto che aveva già difficoltà iniziali. Quando è arrivato ha avuto qualche piccolo attrito con qualcuno e questo ha fatto in modo che la scintilla non scattasse. Penso che il tipo di lavoro che era abituato a fare e pensava di poter svolgere alla Juve si è accorto che avrebbe dovuto rivederlo e mediare. Perché spesso in certe squadre deve mediare. E questa cosa per lui è avvilente. E lo si vedeva che non aveva quell'entusiasmo che di solito uno come lui ha".