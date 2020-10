Bundesliga, arriva la decisione: da novembre stadi a porte chiuse

Dopo la chiusura il dietrofront in Italia, anche in Germania si è scelto di chiudere al pubblico gli stadi in Bundesliga. Come riporta DPA, la maggiore agenzia di stampa tedesca, questa decisione sarebbe stata presa dal governo in vista di nuove più pesanti misure di restrizione, per cercare di migliorare la situazione in vista del periodo natalizio. Prima di questa decisione, la DFL (lega calcio tedesca, ndr) aveva ottenuto il permesso di poter far entrare fino al 20% della capienza degli impianti. Da novembre non sarà più così.