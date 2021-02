Bundesliga, Bayern Monaco di misura: con l'Herta la decide Coman. Ma Lewandowski...

Nell'ultima esibizione in patria, prima della partecipazione alla fase finale del Mondiale per club, che è già partito in Qatar con i quarti di finale, il Bayern Monaco ha vinto sotto una fitta nevicata sul terreno dell'Olympiastadion di Berlino, contro l'Hertha allenato da Pal Dardai. Il successo per 1-0 dei campioni di Germania e d'Europa, firmato dopo 21' di Coman, su passaggio di Thomas Mueller. I bavaresi sarebbero potuti passare in vantaggio già al 12', ma il bomber polacco Robert Lewandowski ha fallito dal dischetto, facendosi parare la conclusione dal portiere Jarstein. Il Bayern, che adesso è pronto per volare a Doha, allunga nella classifica della Bundesliga.