Bundesliga, Kostic out contro l'Ausburg per un tampone sospetto: i dettagli

Filip Kostic e Kevin Trapp salteranno la sfida con l'Ausburg a causa di un tampone positivo. Come sottolineano i media tedeschi, un test PCR venerdì sera ha dato un risultato borderline positivo per entrambi con sintomi lievi. Entrambi i giocatori sono in buona salute. Alla conferenza stampa per la partita di Augusta, l'allenatore Oliver Glasner non ha confermato né smentito la notizia. A causa del risultato inizialmente ambiguo, sono stati necessari ulteriori test. Il club ha poi spiegato: "In linea di principio, l'Eintracht Francoforte fornisce ufficialmente informazioni solo sui risultati affidabili dei test che sono stati coordinati con il dipartimento della salute".