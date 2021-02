Cagliari, Asamoah: "Lazio in forma, ma questo non ci condiziona"

Kwadwo Asamoah, nuovo acquisto del Cagliari, è stato presentato ufficialmente oggi in conferenza stampa. L'esterno ghanese ha parlato anche in vista del match di domenica contro la Lazio, all'Olimpico, in programma alle ore 20:45: "I biancocelesti sono in gran forma, ma non dobbiamo farci influenzare da questo. Qui in Italia qualsiasi squadra presenta le sue difficoltà. Stiamo lavorando per essere tranquilli e positivi, daremo il tutto per tutto. Vedremo poi come andrà ".

