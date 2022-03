Cagliari, il dg Passetti: "Contro la Lazio peccato di presunzione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una sconfitta netta quella subita dal Cagliari per mano della Lazio di mister Sarri che si è imposta, nell'ultimo turno di campionato, per 0-3 grazie alle reti di Immobile, Luis Alberto e Felipe Anderson. Proprio sul ko contro i biancocelesti è tornato il dg dei sardi Mario Passetti ai microfoni di 'Videolina Sport': "Con la Lazio abbiamo peccato un po' di presunzione, non può essere affrontata a viso aperto come abbiamo fatto nelle altre partite. Probabilmente i tanti risultati positivi di fila hanno un po' influito sull'atteggiamento. L’obiettivo della salvezza è complesso, abbiamo creato un gruppo che sia completamente concentrato sul rimanere in Serie A".