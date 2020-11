Cagliari, Nandez positivo al Covid-19: il comunicato del club

Nahitan Nandez è positivo al Covid-19 ed è stato prontamente messo in isolamento, lo ha comunicato il Cagliari attraverso una nota ufficiale. Il giocatore uruguaiano già nelle precedenti settimane era stato tenuto sotto controllo dal club sardo per precauzione, tant'è che non era stato convocato per la partita in trasferta contro il Torino. Oggi, in seguito a nuovi test sanitari, il centrocampista è risultato positivo. Nessun altro giocatore rossoblù è stato contagiato al momento.

IL COMUNICATO DEL CLUB - "A seguito degli ultimi test sanitari effettuati il Cagliari Calcio comunica la positività al Covid-19 di Nahitan Nandez: il calciatore è stato prontamente isolato secondo quando previsto dalle normative in vigore. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati negativi e proseguono l’isolamento fiduciario domiciliare, con la possibilità per tutti gli atleti di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita. Il Club resta in costante contatto con le autorità sanitarie e continuerà ad osservare quanto stabilito dal protocollo".