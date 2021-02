Calcio: Figc, elezioni regolarmente il 22 febbraio

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Le elezioni federali si terranno regolarmente il 22 febbraio". E' questa la posizione della federcalcio riferita da una fonte di Via Allegri in risposta alla richiesta dal candidato sconfitto alla presidenza del Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti Alberto Pasquali. "Non basta una semplice mail a far spostare le elezioni federali, nessun ricorso è stato presentato con questo obiettivo - conferma la fonte Figc - rispettiamo il lavoro e i tempi della giustizia sportiva, che farà il suo corso". (ANSA).