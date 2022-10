Calcio, Higuain scoppia a piangere dopo la sua ultima partita

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Stavolta è davvero finita. Dopo l'annuncio lo scorso 3 ottobre, Gonzalo Higuain ha giocato la sua ultima partita da calciatore professionista. Il Pipita è sceso in campo nel match tra il New York F.C e l'Inter Miami, squadra in cui ha militato nelle ultime tre stagioni. Al termine del confronto perso per 3-0 dai suoi, l'argentino si è inginocchiato in mezzo al campo e si è lasciato andare ad un pianto di commozione. A consolarlo l'ex atalantino Maxi Moralez, suo connazionale che milita nella formazione newyorkese.

SENSAZIONI E FUTURO - "È stata metà della mia vita, della mia carriera, 17 anni e mezzo. Mi sono venute in mente le immagini di tutta la mia carriera. Quello che ho vissuto, quanto che ho lavorato, quello che ho fatto per me e ne sono molto felice perché fino ad oggi ho dato tutto. Questa è la cosa più importante. Lascio ciò che amo" - ha dichiarato nel post gara. Adesso però è tempo di pensare al futuro e a tal proposito l'ex bomber di Napoli e Juventus ha dichiarato di essere affascinato dalla prospettiva di diventare mental coach.