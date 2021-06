Calciomercato, anche il Leeds su Nandez: le ultime

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO – Anche il Leeds è sulle tracce di Nandez. Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, ci sarebbe l’interesse del club inglese sul giocatore uruguaiano del Cagliari. Non ci sono stati ancora contatti tra i due club ma nei prossimi giorni non si esclude un avvicinamento da parte degli inglesi. Nahitan Nandez, centrocampista classe ’95, è stato uno dei protagonisti della stagione appena conclusa contribuendo alla salvezza dei sardi. Il sudamericano fa gola a diversi club italiani ed è stato accostato a big come Lazio, Napoli, Inter e Roma.Gli isolani sperano di trattenerlo, ma davanti a un'offerta importante potrebbero decidere di far partire il loro gioiello.

Pablo Bentancur, procuratore del ragazzo, ha parlato a TMW confermando il sondaggio britannico. Ecco le sue parole: "È molto probabile che Nandez lasci il Cagliari. È pronto per una big. Abbiamo avuto tanti contatti. Il mercato però va un po’ lento a causa del Covid. In Inghilterra qualcuno ha chiesto informazioni, così come in Italia. Stiamo lavorando”.