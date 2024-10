Calciomercato | Berardi torna in Serie A? Ci riprova una big: le ultime

TUTTOmercatoWEB.com

Domenica Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo nel prossimo mercato di gennaio. A farsi avanti questa volta è l'Atalanta di Gasperini, come già successo negli ultimi due anni. L'esterno è da poco rientrato da un bruttissimo infortunio al tendine d'Achille che l'ha tenuto fuori per parecchio tempo. La società nerazzurra potrebbe essere la sua grande occasione, questa volta da non lasciar scappare. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i Percassi potrebbero spendere circa 10 milioni di euro per il suo acquisto. In passato, con Sarri in panchina, aveva provato a prenderlo anche la Lazio, ma la richiesta dei neroverdi a quel tempo era troppo alta.