Calciomercato, clamoroso prima della Lazio: scambio tra Napoli e Fiorentina

© foto di Federico De Luca

La Lazio sfiderà la Fiorentina questa domenica 29 gennaio alle ore 18:00. Maurizio Sarri ha grande voglia di dare continuità al poker appena servito ai danni del Milan ma dovrà fare attenzione anche per gli arrivi in casa viola. Infatti, in questi minuti, Salvatore Sirigu è diventato un nuovo giocatore della Fiorentina come annunciato dal sito ufficiale dalla Lega Serie A, e confermato dal club gigliato: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu dal SSC Napoli. Sirigu, nato a Nuoro il 12 Gennaio del 1987, in carriera ha indossato, tra le altre, le casacche di Palermo, Paris Saint-Germain, Siviglia, Osasuna, Torino e Genoa. Il nuovo portiere viola vanta, inoltre, 28 presenze con la Nazionale Italiana, con la quale ha conquistato il Campionato Europeo 2020". Non solo perché il comunicato recita che il club viola ha anche risolto il contratto di Pierluigi Gollini che così è tornato all'Atalanta per essere poi rigirato al Napoli: "La Fiorentina comunica inoltre di aver risolto il contratto di prestito con l’Atalanta BC per il calciatore Pierluigi Gollini".