Calciomercato, Damiani Jr: "Ecco dove potrebbe andare Radu. Agoumè? Prossima settimana..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Oscar Damiani Jr, agente e intermediario di Ionut Radu (nome accostato anche alla Lazio nelle ultime ore) e di Lucien Agoumè, ha parlato ai microfoni di Sportitalia svelando qualche dettaglio in più sul futuro dei suoi due assistiti: "Radu? La prossima settimana ci sarà l'incontro ma non so se andrà all'Udinese o alla Cremonese. Sarà necessario parlare prima con mio padre e con Vincenzo Cecere. Per quanto riguarda l'estero una meta può essere la Francia, ma al ragazzo piacerebbe rimanere in Italia. Agoumè? Settimana prossima arriverà il suo agente e se ne parlerà".