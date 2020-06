Calciomercato, Di Biagio esalta Fares: "Me lo tengo stretto, può fare più ruoli"

A distanza di più di tre mesi dal match di Parma, in casa SPAL è di nuovo vigilia. Domani sera infatti, con calcio d'inizio alle 19.30, al Mazza i biancazzurri affronteranno il Cagliari. Gigi Di Biagio, tecnico dei ferraresi, in conferenza stampa ha fatto intendere di volersi tenere stretto un giocatore come Fares, esterno polivalente, nel mirino anche della Lazio per il prossimo calciomercato: "Ho un'idea precisa, per me è un terzino. Ma può essere anche un esterno alto. Dipende da chi sono gli altri giocatori. Momo è uno di quei giocatori che può fare diversi ruoli".