Calciomercato, Dybala all’Inter? Le parole dell’amico Correa

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto. Il talento argentino non ha rinnovato il contratto e ha lasciato la Juventus dopo più di 7 anni. Per lui all'orizzonte c'è una nuova avventura e le offerte non mancano di sicuro. La Joya fa gola a tanti top club europei, tra cui l'Inter con Marotta che spera di ritrovare il suo pupillo. Il club nerazzurro può comporre il trio offensivo tutto argentino con Lautaro e Correa. Proprio il Tucu, presente all'inaugurazione del locale dela moglie di Lautaro, ha detto sul suo compagno di nazionale attualmente senza squadra: "Spero sempre nel meglio per lui, è un mio amico e mi auguro che lui sia felice". Queste le sue parole riportate da gianlucadimarzio.com.