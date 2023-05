Calciomercato, Grimaldo al Bayer: altro che parametro zero, ecco la cifra pagata

TUTTOmercatoWEB.com

Alejandro Grimaldo era uno dei calciatori svincolati di lusso più ricercati nel panorama europeo. Il terzino sinistro del Benfica ha vissuto stagioni importanti in Portogallo ed è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei lusitani. Il giocatore ha deciso di non rinnovare il suo accordo con i portoghesi e di scegliere la nuova destinazione dopo sette anni e mezzo al Da Luz. Il Bayer Leverkusen si è mosso in anticipo e lo ha annunciato nei giorni scorsi facendogli firmare un contratto fino al 2027. L'affare si è chiuso come parametro zero, ma in realtà i tedeschi hanno investito tanto per portare lo spagnolo in Bundesliga. Secondo quanto riportano Kicker e Record, il Leverkusen ha versato 12 milioni di euro nelle tasche del calciatore per convincerlo a vestire la maglia rossonera. Non solo anche l'ingaggio è faraonico con un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Il Benfica non ha preso bene l'operazione con il tecnico Schmidt che ha detto di aver fatto di tutto per trattenerlo, ma davanti a certe cifre è difficile resistere.