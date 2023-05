Calciomercato, Alejandro Grimaldo ha firmato per il Bayer Leverkusen

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Alejandro Grimaldo, terzino sinistro in scadenza a giugno, che nelle ultime due estati era entrato anche nel mirino della Lazio, sarà un giocatore del Bayer Leverkusen. Il Benfica non è riuscito a convincere lo spagnolo per il rinnovo di contratto: il classe '95 è quindi pronto a cambiare maglia dal 1 luglio 2023. Ad annunciarlo sui social lo stesso club tedesco sulla sua pagina ufficiale: