Calciomercato | Il Barcellona sceglie Chiesa: la volontà del giocatore della Juve

Il Barcellona ha scelto Federico Chiesa. Secondo quanto raccolto da TMW, i blaugrana nelle ultime ore hanno dato l'assalto all'esterno offensivo dopo aver abbandonato la pista Nico Williams dell'Athletic, perché troppo caro nonostante fosse la primissima scelta, o Luis Diaz del Liverpool. Nel frattempo però, il Barcellona lavora per far uscire giocatori e poter iscrivere l'altro nuovo acquisto Dani Olmo e il possibile innesto Chiesa. L'ex Fiorentina avrebbe espresso una preferenza proprio per i blaugrana e per l'opportunità di giocare la prossima edizione della Champions League.

Come spiegava il portale, ma prima il Barça deve cedere (Mikayil Faye al Rennes per 10 milioni di euro può essere il prossimo a partire), non solo per avere la liquidità economica necessaria per convincere la Juventus (per Chiesa servono circa 15 milioni), ma soprattutto per avere la libertà di manovra necessaria per iscrivere alla Liga i nuovi arrivati.