Calciomercato, il comunicato dell'Osasuna: "Raggiunto l'accordo con la Lazio per Jony"

Jony, dopo una sola stagione trascorsa tra le fila della Lazio, è pronto a tornare in patria e vestire la maglia dell'Osasuna. La conferma del buon esito dell'operazione è arrivata dallo stesso club spagnolo, che ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un comunicato: "Il Club Atletico Osasuna ha raggiunto oggi un accordo di massima con la Lazio per il prestito, per una stagione, del calciatore Jony Rodríguez. Al termine del periodo di prestito, la Società avrà un'opzione di acquisto volontaria di cinque milioni di euro. Il calciatore si recherà a Pamplona nelle prossime ore per concludere l'affare".

