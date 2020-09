Roma, comunicato su Milik: "Smentite illazioni su trattativa e condizioni fisiche"

Il calciomercato sta entrando nella fase cruciale e nella prima giornata di campionato ha inciso su alcune scelte degli allenatori. La Roma contro il Verona ha lasciato in panchina Dzeko, desideroso di trasferirsi alla Juventus. Quanto a Milik, il passaggio in giallorosso è stato messo in stand by e sul tema la Roma ha emesso un comunicato ufficiale: "In merito alle indiscrezioni relative alla trattativa con il Napoli per il possibile trasferimento di Arkadiusz Milik, la Roma smentisce qualsiasi illazione sullo stato della trattativa e ancor di più sulle condizioni fisiche del calciatore, per il quale nutre profonda stima e rispetto. Il club ribadisce che non commenta mai e mai commenterà, né in una comunicazione ufficiale né in via confidenziale, lo stato di salute o la forma fisica di un calciatore tesserato di un’altra società. Di conseguenza, la Roma respinge l’attribuzione di qualunque giudizio sulle condizioni fisiche del giocatore".

