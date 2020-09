Calciomercato Lazio, Callejon esita e Lotito scende in campo: la situazione

La corsa a smentire, a ridimensionare il tutto, ma qualcosa di vero c’era. La Lazio e Callejon si parlano, l’indiscrezione che avevamo rilanciato 48 ore fa ha trovato conferme, anche se la strada è tutta in salita. Al momento. Tutto risale a tre giorni fa, un contatto tra il presidente Lotito e Manuel Quilón, agente di Callejon e di Reina, con cui i rapporti sono ottimi. La promessa di risentirsi il giorno dopo e così è stato. Procuratore e patron si sono aggiornati nella nottata di giovedì, dopo la presentazione della Lazio Women alla Rinascente. La Lazio ha messo sul piatto un biennale (con opzione per il terzo anno) da oltre 2 milioni a stagione più bonus. Cifre leggermente inferiori a quelle che venivano offerte a David Silva. Per intenderci. Quilón ha recepito e promesso di inoltrare l’offerta al suo assistito. Callejon però non ha detto sì, ha 33 anni, ha chiuso da poco un’esperienza lunga e intensa con il Napoli, è forte la voglia di tornare a casa, in Spagna, concludendo la carriera in Liga. Dal campionato iberico, per adesso, ha ricevuto offerte dal Granada e dal Betis, aspetta un’offerta da club di più alto cabotaggio.

SITUAZIONE - Oggi c’è stato un nuovo contatto tra Lotito e l’agente spagnolo, il presidente è sceso in campo in prima persona, sta conducendo lui la trattativa, sta spingendo per convincere Callejon a sposare la Lazio, pur conscio delle difficoltà e delle ridotte possibilità di riuscita. L’ex Napoli è un’opportunità, permetterebbe a Inzaghi di avere un jolly offensivo e a Tare di concentrare il budget rimasto per acquistare un difensore. Lotito e Quilón sono in costante contatto, la Lazio ha chiesto una risposta definitiva entro metà settimana prossima, non vuole attendere oltre, l’agente sta provando a persuadere Callejon, sta sfruttando anche l’esperienza di Reina che a Formello si sta trovando benissimo. Proprio Pepe può diventare importante alleato in questa sfida. La Lazio ci prova, Callejon per ora tituba, ma la partita non è ancora chiusa.

