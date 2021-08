Calciomercato Inter, sospetta lesione per Thuram: Correa può diventare la priorità

Joaquin Correa si comporta da separato in casa con la Lazio, il Tucu vuole l'Inter e Sarri non ha intenzione di usare un giocatore che abbia la testa da un'altra parte. I nerazzurri dal canto loro non hanno ancora affondato il colpo come ha già fatto l'Everton, ma una nuova circostanza potrebbe cambiare le carte in tavola: Marcus Thuram, obiettivo di mercato interista in forza al Borussia Monchengladbach, nella trasferta di ieri contro il Bayer Leverkusen ha dovuto lasciare il campo per un infortunio al ginocchio destro, facendo temere una lesione al collaterale. A pochi giorni dalla fine del mercato questo può ovviamente cambiare le carte in tavola e far schizzare Correa in cima alla lista dei desideri, portando la società nerazzurra a formulare un'offerta che soddisfi la Lazio. Si attendono sviluppi, quello che è quasi certo è che il Tucu non vestirà biancoceleste in questa stagione.