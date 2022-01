Calciomercato, Kamara: "Potrei lasciare il Marsiglia a gennaio"

Boubacar Kamara del Marsiglia è al centro di diverse voci di calciomercato. Il suo contratto in scadenza nel giugno 2022 lo rende appetibile e a più riprese il centrocampista è stato accostato anche a Lazio e Roma. Il francese ha rilasciato un'intervista a Prime Video in cui ha aperto alla possibilità di cessione immediata: "Le voci di mercato mi mandano ogni giorno in una squadra diversa ma sono fortunato ad avere la mia famiglia, gli amici e i compagni al mio fianco. Sta a me continuare a stare concentrato sul campo e sul lavoro quotidiano senza pensare alle voci. Il mio contratto è fino a giugno e se resterò farò di tutto per portare la squadra in Champions. A parte ciò, con il mercato aperto, tutto resta possibile".