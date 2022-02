Calciomercato, Kepa ai ferri corti con il Chelsea, e la Lazio...

C'è da attuare una vera e propria rivoluzione. Il mercato della Lazio non si è concluso come Maurizio Sarri ben sperava. Adesso si pensa a guardare avanti, programmare le prossime mosse del futuro. Tra i punti che Tare vorrebbe andare a puntellare è la questione portieri. Con Strakosha che sembra non esserci ormai i margini per il rinnovo e con Reina che scatterebbe solo in caso di qualificazione in Europa, la situazione è delicata. Come riporta però tuttomercatoweb.com, Kepa Arrizabalaga potrebbe lasciare il Chelsea al termine della stagione. Titolare nelle ultime uscite a seguito degli impegni in Coppa d'Africa di Edouard Mendy, il club però è pronto a privarsi del portiere più caro al mondo, come riporta il Sun.

SITUAZIONE - Sabato si giocherà la finale del Mondiale per Club e il basco è stato schierato contro l'Al-Hilal ma i problemi per lui potrebbero avanzare contro il Palmeiras. Con Mendy rientrato da poco, Kepa potrebbe assaggiare nuovamente la panchina. Questo potrebbe portare alla Lazio a puntare con maggior decisione su di lui nella finestra di calciomercato. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, quel che è certo è che potrebbe essere un ottimo ritorno per Sarri, allenato da lui ai tempi del Chelsea.