Calciomercato | La Juve ha il suo nuovo portiere: operazione in chiusura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il primo tassello della nuova Juve di Thiago Motta sta per arrivare. È infatti in chiusura - secondo quanto riferisce Sky Sport - la trattativa per Michele Di Gregorio, portiere del Monza. I due club stanno definendo i dettagli: operazione sui 20 milioni di euro. I contatti sono stati continui e, gli ultimi, risalgono alla serata di giovedì 23 maggio. Classe 1997, 26 anni, scuola Inter: è nel settore giovanile nerazzurro che ha iniziato la sua carriera, passando poi per vari prestiti fino ad arrivare al Monza, dove si è messo in luce. Per lui quattro stagioni in Brianza, la promozione dalla B alla A con quasi centocinquanta partite a referto. Ora una nuova avventura da vivere con la maglia bianconera. Curiosità: tecnicamente non sarà un doppio ex del derby d'Italia, visto che con l'Inter dei big non ha mai esordito in gare ufficiali.

TORNA ALLA HOMEPAGE