Calciomercato Lazio, A.Anderson-Salernitana si fa: la situazione si sblocca

AGGIORNAMENTO 18.10 - Sembrava saltata, ieri sera non s'era trovato l'accordo per l'ingaggio, ma ecco che la situazione s'è sbloccata nel pomeriggio. Andre Anderson tornerà alla Salernitana, diventando un rinforzo per Castori, decisiva l'opera di Lotito che ha voluto con forza riportarlo in granata. Prestito secco per l'italo-brasiliano.

Niente ritorno, niente Salernitana. Sembra sfumato al momento delle firme il ritorno di Andre Anderson a Salerno, non s'è trovato l'accordo definitivo sull'ingaggio e il club campano intanto ha preso Mirko Antonucci della Roma e reduce da un'esperienza in Portogallo al Vitoria Setubal. Andre per ora rimane alla Lazio, anche se sull'italo-brasiliano si sono mosse Crotone e Spezia che hanno chiesto informazioni e la disponibilità del ragazzo a sposare i rispettivi progetti. Se nelle ultimissime ore di mercato, dovessero verificarsi le condizioni giuste e Anderson non dovesse aver trovato ancora sistemazione, allora non è da escludere un nuovo tentativo per portarlo in granata. Del resto, il classe '99, è fuori dal progetto di Inzaghi e non può rimanere a Formello. Discorso simile per Kiyine su cui sono in corso riflessioni in casa Lazio. Chissà che nelle ultime battute di mercato non possa materializzarsi un suo ritorno a Salerno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.