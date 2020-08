Calciomercato Lazio, a sinistra rispunta Fares: contatti con la Spal

La Lazio torna a pensare a Mohamed Fares. L'esterno mancino della Spal piace, Tare l'aveva cercato lo scorso anno, prima dell'infortunio al ginocchio, si poteva ragionare sul pacchetto con Lazzari, nella stagione 2018-2019 aveano fatto benissimo, erano stati una delle migliori coppie d'esterni del campionato. Fares ha passato una stagione tribolata, l'infortunio al ginocchio l'ha compromessa e le difficoltà della Spal non lo hanno aiutato a ripetersi una volta rientrato. La Lazio ci pensa, l'algerino è gestito da Raiola, era stato proposto un mese e mezzo fa, ve lo avevamo raccontato, è considerato perfetto per il ruolo di quinto a sinistra, può arrivare per una cifra inferiore ai 10 milioni, il prezzo è sceso rispetto a un anno fa. Secondo quanto spiega Gianluca Di Marzio, infatti, la Lazio è tornata ad allacciare i contatti con l'entourage del giocatore e con la Spal, la pista può diventare davvero concreta. Va tenuta d'occhio. Su Fares sono forti anche Fiorentina e Torino, ma la Lazio ora può scattare in pole.

Pubblicato l'1/08 alle 05.34