Calciomercato Lazio, accordo tra Newcastle e PSG per Nsoki: le cifre

Il calciomercato è nella sua fase calda, tutti i club cercano di concludere affari per rinforzare le rispettive rose. Anche la Lazio sonda il terreno. In difesa, in caso di alcune uscite, i biancocelesti potrebbero piazzare un colpo. Oltre ad Hinteregger, piace Stanley Nsoki, classe '99 del PSG. Un vero e proprio talento, che ha però calamitato anche l'attenzione del Newcastle. I francesi chiedono 16/17 milioni per farlo partire. Secondo RMC Sport, però, gli inglesi avrebbero trovato un accordo con il club parigino: 11 milioni di euro più il 20% della futura rivendita. Proprio quest'ultima opzione avrebbe fatto abbassare la pretesa sulla cifra fissa. In tal caso, ora mancherebbe solamente l'intesa con il giocatore per chiudere l'affare.

LAZIO, SITUAZIONE IN DIFESA

LAZIO, LILLE SU YAZICI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 28/07 alle 23:15