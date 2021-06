Calciomercato Lazio, Ancelotti ai saluti: l’Everton sonda Espirito Santo

Continua a muoversi costantemente qualcosa nello scacchiere degli allenatori per il prossimo anno, non solo in Italia. L'Everton e Carlo Ancelotti sono a un passo dalla separazione e l'ex tecnico del Napoli sembra vicino a un possibile e clamoroso ritorno al Real Madrid. I Toffees dunque si guardano intorno e cercano una nuova guida tecnica per la prossima stagione. Nelle ultime ore c'è chi ha parlato di Sarri, ma il mister toscano è l'obiettivo numero uno della Lazio per il dopo Inzaghi. Pericolo scampato dunque per i biancocelesti. L'Everton, infatti, ha virato su Nuno Espirito Santo che ha già salutato il Wolverhampton dopo un'avventura lunga cinque anni. Il portoghese diventa dunque il favorito per la successione di Ancelotti e un suo futuro nella Capitale diventa sempre meno probabile.