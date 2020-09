Calciomercato Lazio, Badelj a un passo dal Genoa: ecco i dettagli

Milan Badelj è a un passo dal Genoa. Il croato si trasferirà in Liguria a titolo definitivo e per una cifra poco inferiore ai 5 milioni di euro. L'accordo tra Lazio e Genoa c'era già da qualche giorno, mancava quella tra il Grifone e il centrocampista. Il ds Faggiano e l'agente di Badelj, Alessandro Lucci, però, dopo contatti avvenuti tra ieri sera e stamattina, hanno avvicinato sensibilmente domanda e offerta e ora l'affare può davvero andare in porto. Una cessione, quella dell'ex Fiorentina, che consentirà alla Lazio di risparmiare un ingaggio annuo da 4 milioni lordi e di mettere a bilancio una importante plusvalenza visto che Badelj era stato acquistato nel 2018 a parametro zero.

