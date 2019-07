Calciomercato Lazio, Bucciantini: "Lazzari sottovalutato, è completo"

Finalmente Manuel Lazzari. La Lazio ha regalato a Simone Inzaghi l’esterno della Nazionale inseguito da tempo, per il quale si attende ormai soltanto l’ufficialità. Durante Calciomercato – L’originale il giornalista e opinionista Sky Marco Bucciantini ha elogiato così il colpo dei biancocelesti: “Inzaghi origina gioco sugli esterni di centrocampo. Lazzari può fare tutto sulla fascia: ha gamba e ha imparato a fare tecnicamente molto di più rispetto all’esordio in A di due anni fa. È in crescita, ha personalità, quest’anno ha fatto anche tanti assist. Tra l’altro è migliorato nel cross e nell’ingresso in area: è molto sottovaluto”.